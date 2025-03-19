Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?

KÜTAHYA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya Valiliği ile sorgulanan kar tatili açıklamaları henüz 20 Mart Perşembe günü için gelmedi. İlde etkili olan kar yağışının devam etmesi durumunda tedbir alınıp alınmayacağı merak ediliyor.