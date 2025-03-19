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Haberler Yaşam Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:21

Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?

Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası gözler valiliklerden yapılacak açıklamalara çevrildi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Mart Çarşamba günü okullar tatil olacak mı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, 20 Mart'ta Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil mi?

Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?

Mart ayının son günlerinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de öğrenciler ve velileri endişelendirdi. Hava durumu raporları yakından takip edilirken, 20 Mart'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil mi?

Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?

BİLECİK OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik'te bugün okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Bilecik Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?

KÜTAHYA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya Valiliği ile sorgulanan kar tatili açıklamaları henüz 20 Mart Perşembe günü için gelmedi. İlde etkili olan kar yağışının devam etmesi durumunda tedbir alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir Valiliği de 20 Mart Perşembe günü için kar tatili açıklaması yapmadı.

Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?