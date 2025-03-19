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Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
16:21
Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil mi? Gözler Valilikte! 20 Mart 2025 Perşembe okul var mı, yok mu?
Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası gözler valiliklerden yapılacak açıklamalara çevrildi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Mart Çarşamba günü okullar tatil olacak mı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, 20 Mart'ta Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de okullar tatil mi?