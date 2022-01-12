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Haberler Yaşam Bilecik ve Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bilecik ve Eskişehir’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 14:45 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 14:45

Bilecik ve Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bilecik ve Eskişehir’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bilecik ve Eskişehir'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "yarın Bilecik ve Eskişehir'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Bilecik ve Eskişehir'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Bilecik ve Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bilecik ve Eskişehir’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında Bilecik ve Eskişehir'de kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken " yarın Bilecik ve Eskişehir'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

BİLECİK VE ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Bilecik ve Eskişehir'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Bilecik ve Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bilecik ve Eskişehir’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Bilecik ve Eskişehir valiliklerinden yarın (13 Ocak 2022 Perşembe) için okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama olması durumunda tüm detaylarıyla burada yer alacak.

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Bilecik ve Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bilecik ve Eskişehir’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

ESKİŞEHİR'DE HAVA SOĞUYACAK

Meteorolojinin tahminlerine göre, Eskişehir'in de yer aldığı bölgenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya illerinin yer aldığı bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren hissedilir şekilde 6 ila 12 derece azalacağı, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bilecik ve Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bilecik ve Eskişehir’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile Çarşamba gününden itibaren yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Eskişehir il merkezinde yüksek kesimlerde kar, Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü en düşük 3, en yüksek 5 derece, perşembe günü en düşük eksi 3, en yüksek -1 derece, Cuma günü en düşük -4, en yüksek 1 derece, cumartesi günü en düşük -4, en yüksek 3 derece, Pazar günü ise en düşük -3, en yüksek 2 derece olacak.

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