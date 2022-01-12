Bilecik ve Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bilecik ve Eskişehir’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında Bilecik ve Eskişehir'de kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken " yarın Bilecik ve Eskişehir'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

BİLECİK VE ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Bilecik ve Eskişehir'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;