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'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL

Giriş Tarihi: 29.03.2018 21:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 21:28
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'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL
Bilecik'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL

'te bir otomobilde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen toplam 253,1 gram ağırlığında iki tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

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'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL
Bilecik'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurda Ukrayna'dan kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini, ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

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'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL
Bilecik'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL

Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Osmaneli ilçesi eski İznik-Sakarya karayolunda durduruldu.

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'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL
Bilecik'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL

Araçta narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, arka koltuktaki paspasın altına zulalanmış, peçetelere sarılmış ve tüplere konulmuş halde toplam 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi.

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'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL
Bilecik'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL

Kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehrin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

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'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL
Bilecik'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL

Otomobilde bulunan M.D, T.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.

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'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL
Bilecik'te ele geçirildi... Piyasa değeri tam 10 milyon TL

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.

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