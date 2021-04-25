Bilecik'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...

Yapılan protokoller kapsamında iki yıldır tarihin gizemine ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Küçükaydın, Bahçelievler neolitik kazısının bölgedeki vatandaşların bu boş arsada topladığı çanak çömlekleri müzeye getirmeleri sonucu yaptıkları değerlendirme neticesinde 2019 yılında başladığını belirtti.