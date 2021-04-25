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Haberler Yaşam Bilecik'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...
Giriş Tarihi: 25.04.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 12:33

'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...

'te bir vatandaşın boş arazide tesadüfen bulduğu seramik parçaları muhteşem bir keşfe vesile oldu. Bir apartmanın yanındaki arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanlarına ulaşıldı. Heyecanlandıran buluntular elde ettiklerini söyleyen Bilecik Müze Müdürü Harun Küçükaydın, bölgede çıkarılan insan iskeletleri üzerinde yapılacak DNA çalışmaları sonucunda burada yaşamış topluluğa dair daha net bilgiler elde edileceğini ifade etti.

Bilecik'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediyesi'nce imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Bilecik'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...

Ağustos ayına kadar devam edecek kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen oval evler ve ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkarıldı.

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Bilecik'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...

Müze Müdürü Harun Küçükaydın, AA muhabirine, 9 bin sene öncesine giden başka bir yerleşim yerinin bölgede henüz tespit edilmediğini söyledi.

Bilecik'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...

Yapılan protokoller kapsamında iki yıldır tarihin gizemine ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Küçükaydın, Bahçelievler neolitik kazısının bölgedeki vatandaşların bu boş arsada topladığı çanak çömlekleri müzeye getirmeleri sonucu yaptıkları değerlendirme neticesinde 2019 yılında başladığını belirtti.

Bilecik'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...

Küçükaydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile Müze Müdürlüğü başkanlığında kazıların BŞEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın bilimsel danışmanlığında yürütüldüğünü aktardı.

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