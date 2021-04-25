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Giriş Tarihi: 25.04.2021 12:22Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 12:33
Bilecik'te muhteşem keşif! Boş arazideki seramik parçalarıyla ortaya çıktı! Tam 9 bin yıllık...
Bilecik'te bir vatandaşın boş arazide tesadüfen bulduğu seramik parçaları muhteşem bir keşfe vesile oldu. Bir apartmanın yanındaki arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanlarına ulaşıldı. Heyecanlandıran buluntular elde ettiklerini söyleyen Bilecik Müze Müdürü Harun Küçükaydın, bölgede çıkarılan insan iskeletleri üzerinde yapılacak DNA çalışmaları sonucunda burada yaşamış topluluğa dair daha net bilgiler elde edileceğini ifade etti.