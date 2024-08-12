Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
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Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı
Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.