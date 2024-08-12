Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:00 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:02

Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hande ERDEM
Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. A.K., iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı.

Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.'nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti.

Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA