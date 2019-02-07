Bilgisayar ve telefon bağımlılığını paintball ile yeniyorlar

Dingil, saha sayesinde öğrencilerin artık daha aktif olduğunu anlatarak, "Projeyi hayata geçirmekteki asıl amacımız öğrencileri bilgisayar ve telefonun başından kaldırarak hem doğaya çıkmalarını hem de spor yapmalarını sağlamak. Bu anlamda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Projenin ve sahanın tanıtımı için düzenledikleri turnuvaların da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Dingil, "Sahamızda sınıflar ve okullar arası turnuvalar gerçekleştirdik. Bunu hem projemizi tanıtmak, hem gençlerimizi buraya yönlendirmek için yaptık ayrıca gençlerin başka okullarda olmayan bir faaliyeti okulumuzda gerçekleştirebilmelerini de sağladık. Turnuvalarımız çok başarılı geçti. Halen de sahamıza yoğun bir talep var." diye konuştu