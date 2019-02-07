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Bilgisayar ve telefon bağımlılığını ile yeniyorlar

Giriş Tarihi: 07.02.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 15:55
Bilgisayar ve telefon bağımlılığını paintball ile yeniyorlar

Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yapılan sahası, öğrencilerin bilgisayar ve telefon bağımlılığından kurtulup doğada spor yapmalarına katkı sağlıyor.

Bilgisayar ve telefon bağımlılığını paintball ile yeniyorlar

Okulun rehber öğretmeni Eyüp Hakan Dingil'in koordinatörlüğünde okul yönetimince hazırlanıp Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Gez, göz paintbal" adlı proje kapsamında okul bahçesine sahası kuruldu.

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Bilgisayar ve telefon bağımlılığını paintball ile yeniyorlar

Profesyonel bir sahasında olması gereken tüm malzemelerin bulunduğu alanda, sınıflar ve okullar arası turnuvalar düzenlendi.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği saha, turnuvaların ardından okul öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

Bilgisayar ve telefon bağımlılığını paintball ile yeniyorlar

Beden eğitimi derslerinde ve boş zamanlarında sahaya gelen öğrenciler, kıyafetlerini giymelerinin ardından iki takıma ayrılarak kıyasıya mücadele ediyor.
Okulun rehber öğretmeni ve proje koordinatörü Eyüp Hakan Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin öğrenciler tarafından çok sevildiğini söyledi.

Bilgisayar ve telefon bağımlılığını paintball ile yeniyorlar

Bakanlığın projeye verdiği desteğin önemli olduğunun altını çizen Dingil, şöyle devam etti:
"Türkiye'de ilk kez bir lise bünyesinde sahası ve aktivitesi gerçekleştirildi. Bu nedenle ilimizdeki gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştık. Bu proje, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen bir proje ancak bu sahanın kurulmasında öğrencilerimizin emeği de çok oldu. Sahadaki direklerin dikilmesi, siperlerin hazırlanmasında tamamen öğrencilerimizin emeği var. Bunu bilerek yaptık çünkü bizzat olayın içinde olmalarını ve hazıra konmamalarını istedik. Bu saha bizzat onların sahası oldu."

Bilgisayar ve telefon bağımlılığını paintball ile yeniyorlar

Dingil, saha sayesinde öğrencilerin artık daha aktif olduğunu anlatarak, "Projeyi hayata geçirmekteki asıl amacımız öğrencileri bilgisayar ve telefonun başından kaldırarak hem doğaya çıkmalarını hem de spor yapmalarını sağlamak. Bu anlamda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Projenin ve sahanın tanıtımı için düzenledikleri turnuvaların da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Dingil, "Sahamızda sınıflar ve okullar arası turnuvalar gerçekleştirdik. Bunu hem projemizi tanıtmak, hem gençlerimizi buraya yönlendirmek için yaptık ayrıca gençlerin başka okullarda olmayan bir faaliyeti okulumuzda gerçekleştirebilmelerini de sağladık. Turnuvalarımız çok başarılı geçti. Halen de sahamıza yoğun bir talep var." diye konuştu

Bilgisayar ve telefon bağımlılığını paintball ile yeniyorlar

Öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor

Okul öğrencilerinden Salih Ergen, öğretmenlerinin desteğiyle öğrendikleri oynamayı çok sevdiklerini söyledi.

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