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Haberler Yaşam Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:35

Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…

İngiltere'de yapılan bir araştırma ses getirdi. Sabahları alışkanlık haline getirilen bir içeceğin yaşlanmayı geciktirdiği ve ömrü uzattığı tespit edildi. Polifenoller ve güçlü antioksidanlar içeren bu içecek yalnızca bedenin değil zihnin de genç kalmasını sağlıyor. Bir tek yaşlanmayı yavaşlatmıyor aynı zamanda depresyon riskini de yüzde 20 azaltıyor. İşte o mucizevi alışkanlık…

Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…

İngiltere'de 170 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, kahve tüketiminin yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Günlük 1,5 ila 3,5 fincan kahve içen bireylerin, çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetme riskinin yaklaşık %30 daha düşük olduğu saptandı. Uzmanlar, kahvede bulunan fenolik bileşiklerin antioksidan etkiler taşıdığını ve yaşlanma sürecini yavaşlatabildiğini belirtti.

Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…

Araştırmaya katılanların yaşları 37 ile 73 arasında değişmekteydi ve anket yapıldığı dönemde, herhangi bir kanser türü ya da kalp-damar hastalığı geçirmediklerini beyan ettiler.

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Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…

ÖLÜM RİSKİNDE YÜZDE 30'A VARAN AZALMA
Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Christina Wee, elde edilen verilerin, günlük 1,5 ila 3,5 fincan arasında kahve tüketen bireylerde – özellikle kahvesini şekerli içenlerde – ölüm riskinin kahve tüketmeyenlere göre yaklaşık %30 daha düşük olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca, şekersiz kahve içenlerin ölüm riskinin de %16 ila %29 oranında daha az olduğunu belirtti.

Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…

Araştırma sonuçlarının daha sağlıklı değerlendirilebilmesi adına, demografik yapı, yaşam biçimi ve sağlık durumu gibi çeşitli etkenler dikkate alınarak istatistiksel düzenlemeler yapıldı. Örneğin, katılımcılara sigara alışkanlıkları, egzersiz düzeyleri, eğitim geçmişleri ve beslenme düzenleri gibi konularda sorular yöneltildi.

Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…

ŞEKERİ EN AZA İNDİRGEYEREK TÜKETİN!
Araştırma verilerine göre, kahvesini tatlandırdığını belirten katılımcılar, genellikle her fincana ortalama bir çay kaşığı şeker ekliyor.

Dr. Christina Wee, bu konuda "Eğer kahvenize yalnızca bir çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorsanız, bu küçük miktar kahvenin potansiyel sağlık yararlarını tamamen ortadan kaldırmaz" açıklamasında bulundu.