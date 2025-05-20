Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…

ŞEKERİ EN AZA İNDİRGEYEREK TÜKETİN!

Araştırma verilerine göre, kahvesini tatlandırdığını belirten katılımcılar, genellikle her fincana ortalama bir çay kaşığı şeker ekliyor.

Dr. Christina Wee, bu konuda "Eğer kahvenize yalnızca bir çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorsanız, bu küçük miktar kahvenin potansiyel sağlık yararlarını tamamen ortadan kaldırmaz" açıklamasında bulundu.