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Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
10:35
Bilim insanları açıkladı: O alışkanlık yaşlanmanın baş düşmanı! Her sabah içenin ömrü en az 2 yıl uzuyor…
İngiltere'de yapılan bir araştırma ses getirdi. Sabahları alışkanlık haline getirilen bir içeceğin yaşlanmayı geciktirdiği ve ömrü uzattığı tespit edildi. Polifenoller ve güçlü antioksidanlar içeren bu içecek yalnızca bedenin değil zihnin de genç kalmasını sağlıyor. Bir tek yaşlanmayı yavaşlatmıyor aynı zamanda depresyon riskini de yüzde 20 azaltıyor. İşte o mucizevi alışkanlık…