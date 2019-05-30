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Bilim İnsanları açıkladı! O Meyvenin İçinde Kanseri Engelleyen Madde Bulundu!

Bilim insanları yeni bir araştırma sonucu tıbbi olarak kullanılan bazı bitkilerin aynı zamanda karşıtı etken maddeler barındırdığını keşfettiklerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 01:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 18:14
Bilim İnsanları açıkladı! O Meyvenin İçinde Kanseri Engelleyen Madde Bulundu!

Singapur'daki Ulusal Singapur Eczacılık Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu bitkiler üzerinde bulunan karşıtı içeriklerin kanser tedavilerindeki geleneksel bitki kullanımının yanı sıra yeni tedavi edici etkenlerin geliştirilmesi için de yol açacağını kaydetti.

Bilim İnsanları açıkladı! O Meyvenin İçinde Kanseri Engelleyen Madde Bulundu!

Futurity'deki habere göre, araştırmacılar Bandicoot meyvesi olan 'Leea indica', Güney Afrika yaprağı olarak bilinen 'Vernonia amygdalina' ve 'Vitex trifolia' bitkileri üzerindeki etken maddelerin meme, rahim, kolon, lösemi, akciğer ve yumurtalık kanserlerinin büyümesini engelleyebildiği saptadı.

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Bilim İnsanları açıkladı! O Meyvenin İçinde Kanseri Engelleyen Madde Bulundu!

Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Koh Hwee Ling, tıbbi bitkilerin çok eski tarihlerden bu yana tedavi destekleyici olarak kullanıldığını ancak bu bitkilerin önleyici etkenlerinin yeteri kadar araştırılmadığını söyledi.

Bilim İnsanları açıkladı! O Meyvenin İçinde Kanseri Engelleyen Madde Bulundu!

2010-2013 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar, Singapur ve çevresinde yetişen çeşitli tıbbi bitkileri inceledi. Araştırmacılar tıbbi bitki kullanımının genel insan sağlığı, toksinlerden arınma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi üç önemli nedeni olduğunu ortaya çıkardı. Bu bitkilerin bazıları da tedavileri için kullanıldı. Araştırmada doktorlar, 'Bandicoot berry', 'Sabah snake grass', 'Fool's curry leaf', 'Seven star needle', 'Black face general', 'South African leaf', ve 'Simple leaf chaste tree' bitkilerini daha derin inceledi.

Bilim İnsanları açıkladı! O Meyvenin İçinde Kanseri Engelleyen Madde Bulundu!

'Seven star needle' bitkisinden elde edilen alıntıların rahim, kolon, akciğer ve yumurtalık kanserine karşı iyi sonuç verdiği ifade edildi. 'Fool's curry leaf' ve 'Black face general' bitkilerinin ise bazı hücrelerine karşı etkili bir şekilde savaştığı tespit edildi.

Bilim İnsanları açıkladı! O Meyvenin İçinde Kanseri Engelleyen Madde Bulundu!
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