Bilim İnsanları açıkladı! O Meyvenin İçinde Kanseri Engelleyen Madde Bulundu!

2010-2013 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar, Singapur ve çevresinde yetişen çeşitli tıbbi bitkileri inceledi. Araştırmacılar tıbbi bitki kullanımının genel insan sağlığı, toksinlerden arınma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi üç önemli nedeni olduğunu ortaya çıkardı. Bu bitkilerin bazıları da kanser tedavileri için kullanıldı. Araştırmada doktorlar, 'Bandicoot berry', 'Sabah snake grass', 'Fool's curry leaf', 'Seven star needle', 'Black face general', 'South African leaf', ve 'Simple leaf chaste tree' bitkilerini daha derin inceledi.