Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!

Orion takımyıldızındaki parlak turuncu bir yıldız olan Betelgeuse'un daha önce hiç yayımlanmayan görüntüleri, 2019'un sonunda yaşanan "Büyük Kararma"ya neyin sebep olduğunun gizemini çözdü. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, devasa yıldızın büyük bir gaz kabarcığı çıkardığını ve bu gazın soğuyarak, yıldızın ışığını geçici olarak engelleyen bir toz bulutu oluşturduğunu keşfetti.