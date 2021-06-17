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Haberler Yaşam Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!
Giriş Tarihi: 17.06.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 17:27

Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!

Yıldızlar ve yıldız sistemleri, bilim dünyasının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Araştırmacılar, yıldızlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için hem 'i hem de diğer yıldızları gözlemliyor. Bazen ilginç olaylarla karşılaşabiliyorlar. 'dan net bir şekilde görülebilen devasa bir yıldız geçtiğimiz sene gökyüzünden adeta silindi. Bilim insanları bu ani kayboluş nedeniyle şaşkına dönmüştü, fakat uzmanlar olayın gizemini çözdü.

Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!

Orion takımyıldızındaki parlak turuncu bir yıldız olan Betelgeuse'un daha önce hiç yayımlanmayan görüntüleri, 2019'un sonunda yaşanan "Büyük Kararma"ya neyin sebep olduğunun gizemini çözdü. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, devasa yıldızın büyük bir gaz kabarcığı çıkardığını ve bu gazın soğuyarak, yıldızın ışığını geçici olarak engelleyen bir toz bulutu oluşturduğunu keşfetti.

Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!

YENİ GÖRÜNTÜLER OLAYI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARDI

Daha önce, bazı uzmanlar Ekim 2019'da düzensiz kararma olayı gözlemlendiğinde Betelgeuse'un patlamanın eşiğinde olduğuna inanıyordu. Ancak yeni görüntüler, yıldızın yüzeyinin zaman içinde nasıl değiştiğini ve karardığının net bir şekilde görülmesini sağladı.

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Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!

Fransa'da yer alan Paris Gözlemevi'nden (Observatoire de Paris) Miguel Montargès liderliğindeki ekip, Ocak ve Mart 2020'de Betelgeuse yüzeyinin daha önce hiç görülmemiş iki görüntüsünü yakaladı. Ardından, bu görüntüler Ocak ve Aralık 2019'da çekilenlerle karşılaştırıldı.

Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!

Yapılan analiz araştırmacıların, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmelerine ve "bu ani kararmanın yıldız tozu oluşumundan kaynaklandığını" belirlemelerine izin verdi.

Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!

SÜPERNOVA NEDİR?

Başlangıçta bu kararmanın Betelgeuse'un süpernovaya gidişinin başlangıcı olduğuna inanılıyordu. Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna deniliyor. Bir süpernovanın parlaklığı 'in parlaklığının yüz milyon katına varabiliyor.

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