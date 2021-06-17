Giriş Tarihi: 17.06.2021 17:24Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 17:27
Bilim insanları gizemi çözdü! Aniden yok olmuştu!
Yıldızlar ve yıldız sistemleri, bilim dünyasının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Araştırmacılar, yıldızlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için hem Güneş'i hem de diğer yıldızları gözlemliyor. Bazen ilginç olaylarla karşılaşabiliyorlar. Dünya'dan net bir şekilde görülebilen devasa bir yıldız geçtiğimiz sene gökyüzünden adeta silindi. Bilim insanları bu ani kayboluş nedeniyle şaşkına dönmüştü, fakat uzmanlar olayın gizemini çözdü.