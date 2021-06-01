HaberlerYaşamBilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:46Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:48
Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!
Bilim insanlarının en çok ilgilendiği konuların başında doğal felaketler geliyor. Uzmanlar, geçmiş dönemde yaşanan felaketleri ve sonuçlarını araştırıp, potansiyel başka doğal afetlere karşı alınabilecek yeni önlemler geliştiriyorlar. Söz konusu araştırmalar şaşırtıcı sonuçları da ortaya çıkartıyor. Bilim insanları dünyanın en uzun depremini tespit etti. Endonezya'da 32 yıl boyunca aralıksız olarak tek bir deprem yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...