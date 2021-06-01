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Haberler Yaşam Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:48

Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren keşfedildi!

Bilim insanlarının en çok ilgilendiği konuların başında doğal felaketler geliyor. Uzmanlar, geçmiş dönemde yaşanan felaketleri ve sonuçlarını araştırıp, potansiyel başka doğal afetlere karşı alınabilecek yeni önlemler geliştiriyorlar. Söz konusu araştırmalar şaşırtıcı sonuçları da ortaya çıkartıyor. Bilim insanları dünyanın en uzun depremini tespit etti. 'da 32 yıl boyunca aralıksız olarak tek bir yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!

Dünyanın en uzun süren depremi tespit edildi. Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen depremler düşünüldüğünde ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı. Yapılan araştırmaya göre 'da 1829 ve 1861 arasında tek bir depremin olduğu belirlendi.

Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!

Sonuçları Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre dünyanın en uzun depremi tam 32 yıl sürdü. Böylece bir önceki rekor ikiye katladı. Yavaş ama sürekli yaşanan bu sallantı 1829 ve 1861 yılları arasında yaşandı.

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Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!

'nın Sumatra adasında yaşanan 1861 yılında tsunami felaketiyle son buldu ve binlerce insanı öldürdü. Depremin 32 yıl boyunca devam ettikten sonra 8.5 şiddetiyle patlama yaşadığı belirtildi.

Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!

Literatürde bu tür depremlere yavaş kayma olayı adı veriliyor. Bu tür depremlerde bir tabaka diğerinin altına doğru oldukça yavaş bir şekilde kayıyor. Yavaş kayma depremleri birkaç gün, hafta, ay ya da çok nadir durumlarda birkaç yıl sürebiliyor.

Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!

Makalenin yazarlarından Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Emma Hill, "Yavaş kayma depreminin bu kadar sürebileceğine inanmazdım ama tespit ettik" dedi.

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