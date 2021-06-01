Bilim insanları şaşkına döndü! 32 yıl boyunca süren deprem keşfedildi!

Dünyanın en uzun süren depremi tespit edildi. Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen depremler düşünüldüğünde ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı. Yapılan araştırmaya göre Endonezya'da 1829 ve 1861 arasında tek bir depremin olduğu belirlendi.