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Giriş Tarihi: 14.04.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 18:52

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları neler olacak?

Ülkemizde koronavirüs salgınında çok önemli bir yol kat ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Bilim Kurulu Toplantısı tarihi için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Haftaya en önemli toplantının yapılacağını ifade etmesi üzerine milyonlarca vatandaş "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, kararları ve sonuçları neler olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Koca, "19 ilimizde yoğun bakımda yatan (Kovid-19) hasta sayısı sıfır." bilgisini de verdi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, kararları ve sonuçları neler olacak? İşte tüm detaylar...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları neler olacak?

Gelen son dakika haberine göre; önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu zamana kadarki en önemli toplantılardan biri olacağı kaydedildi. Öte yandan vatandaşlar "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, kararları ve sonuçları neler olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere birçok konuda bu toplantıyla beraber önemli adımlar atılacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, kararları ve sonuçları neler olacak? İşte tüm detaylar...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları neler olacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantısını yapacağını ve toplantı sonucu önemli kararlar alınacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantısını yapacak" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "19 ilimizde yoğun bakımda yatan (Kovid-19) hasta sayısı sıfır." bilgisini de verdi.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları neler olacak?

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta Bilim Kurulu'nda çok önemli kararlar alınacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 ilde yoğun bakımda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının sıfır olduğunu bildirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Koca, Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vaka sayıları ve salgının seyrine ilişkin soru sorulan Koca, salgının seyrinin bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladığını belirterek, "Özellikle sıfır vaka olan, sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19 ilimizde, yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır." diye konuştu.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları neler olacak?

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koca, "Bilim Kurulu çalışmalarına devam edecek mi?" şeklindeki soru üzerine Bilim Kurulu'nun haftaya toplanacağını dile getirdi.

Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.

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