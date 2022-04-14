Ülkemizde koronavirüs salgınında çok önemli bir yol kat ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Bilim Kurulu Toplantısı tarihi için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Haftaya en önemli toplantının yapılacağını ifade etmesi üzerine milyonlarca vatandaş "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, kararları ve sonuçları neler olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Koca, "19 ilimizde yoğun bakımda yatan (Kovid-19) hasta sayısı sıfır." bilgisini de verdi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak, kararları ve sonuçları neler olacak? İşte tüm detaylar...