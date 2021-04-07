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Giriş Tarihi: 07.04.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:17

ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? tarihi!

ne zaman sorusunun yanıtı yeni haftanın gelmesiyle merak ediliyor. Genellikle Salı ya da Çarşamba günleri düzenlenen toplantı tarihi Çarşamba gününün gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Salgının başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni tedbirler ve normalleşme sürecine ilişkin konular ele alınacak. Bu bakımdan; ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bekleniyor!

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi!

En son 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen ne zaman sorusu Çarşamba gününün gelmesi ile birlikte sorgulanmaya başlandı. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapmış, salgın sürecine dair değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulunmuştu. Mutasyonlu koronavirüse de değinen Bakan Koca Türkiye'de tespit edilen varyantların dikkat çekici olduğuna işaret etmişti. Bu bakımdan; ne zaman yapılacak, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantı ve Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriliyor. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı genellikle Salı ya da Çarşamba günleri yapılıyor. Bu haftanın Bilim Kurulu Toplantısı tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen 'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının 7 Nisan Çarşamba günü yapılması ön görülüyor. Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'nın canlı yayında ya da yazılı açıklamada bulunması bekleniyor.

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Mutasyon virüslerin yayılım hızının artığını ifade eden Bakan Koca, İngiltere varyantının 81 ilde 180.448 örnekte, Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte, California-New York varyantının 1 ilde 2 örnekte tespit edildiğini belirtti.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi!

BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.Koca, "Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur; toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır." uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi!

Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi!

Türkiye'de tespit edilen varyantların dikkat çekici olduğuna işaret eden Koca, şöyle devam etti:

"İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır."Aşı tedarik sürecini toplumun yakından izlediğini belirten Koca, "Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

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