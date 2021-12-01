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Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:12

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Covid-19 salgınında son durum, aşı çalışmaları, yeni ilacın kullanımı gibi önemli konuların istişare edileceği Bilim Kurulu Toplantısı tarihi ve saati bu kapsamda önem kazanıyor. Hal böyle olunca; "Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" gibi sorulara da yanıt aranıyor. İşte Bilim Kurulu Toplantısı'na yönelik son bilgiler.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında belirli tarihlerde toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi ve saati belli oldu. Vatandaşlar Bakan Koca'nın ne zaman açıklama yapacağını öğrenmek isterken salgın ve aşı çalışmalarında son gelişmelere dair konuların toplantıda ele alınması öngörülüyor. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı bugün 1 Aralık 2021, saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak.

AÇIKLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantı sonrasında bir yazılı açıklama yapılacak.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı en son geçen hafta yapılmıştı. 24 Kasım'da yapılan toplantı sonrası salgın kontrolünde artık yeni tedavilerin devreye alınacağını belirten Bakan Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ve Molnupiravir ilaçlarıyla ilgili yeni gelişmeyi paylaşmıştı.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

GEÇEN HAFTA ALINAN KARARLAR

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

Koronavirüs Bilim Kurulumuz, tedavi rehberindeki güncellemeler, cezaevlerinin durumları, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

1. Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir.

2. Günlük vaka sayılarındaki durağan hal devam ediyor. Tedbirlerde hassasiyet gösterilmesi ile vaka sayılarında düşüş sağlayabileceğimiz belirginleşmiştir. Bu düşüşü kalıcı hale getirecek olan yüksek oranda aşılanmadır. Vakti gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

3. Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

4. Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.

5. Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilim kurulumuz daha önceki toplantılarında "Molnupiravir" etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.

6. Favipiravir ve Molnupiravir'in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir.

7. Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır.

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