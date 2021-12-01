Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

GEÇEN HAFTA ALINAN KARARLAR

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;



Koronavirüs Bilim Kurulumuz, tedavi rehberindeki güncellemeler, cezaevlerinin durumları, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;



1. Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir.



2. Günlük vaka sayılarındaki durağan hal devam ediyor. Tedbirlerde hassasiyet gösterilmesi ile vaka sayılarında düşüş sağlayabileceğimiz belirginleşmiştir. Bu düşüşü kalıcı hale getirecek olan yüksek oranda aşılanmadır. Vakti gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

3. Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.