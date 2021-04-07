Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi!

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı yeni haftanın gelmesiyle merak ediliyor. Genellikle Salı ya da Çarşamba günleri düzenlenen toplantı tarihi Çarşamba gününün gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Salgının başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni tedbirler ve normalleşme sürecine ilişkin konular ele alınacak. Bu bakımdan; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bekleniyor!