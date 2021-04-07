Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi gün? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi!

En son 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu Çarşamba gününün gelmesi ile birlikte sorgulanmaya başlandı. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapmış, salgın sürecine dair değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulunmuştu. Mutasyonlu koronavirüse de değinen Bakan Koca Türkiye'de tespit edilen varyantların dikkat çekici olduğuna işaret etmişti. Bu bakımdan; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantı ve Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriliyor. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı genellikle Salı ya da Çarşamba günleri yapılıyor. Bu haftanın Bilim Kurulu Toplantısı tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.