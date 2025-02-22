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Haberler Yaşam Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu
Giriş Tarihi: 22.02.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:11

Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu

İstanbul'da kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı sigorta iptali yapacağını belirterek TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mehmet Güneş'in hesabından 1 milyon lira çekti. Bankanın müşteri hizmetlerinin numarasının kopyalanması üzerine yönlendirilerek 500 bin lira kredi çeken ve hesabındaki 500 bin lirayı da dolandırıcılara gönderen Güneş, "Para aktarımı yapılırken bana IBAN numarası verilmedi. Sadece bir kimlik numarası verildi ama bunun kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum onu yazın diyorlar, sonra 500 bin TL yazdırırken de 50-00-00 gibi yazdırıyorlar ki meblağ olduğunu anlamayayım. O kadar profesyonelce yapılıyor ki bankanın sistemi kullanılıyor. Banka beni arıyor, banka beni dolandırmaz diyorsunuz" dedi.

DHA
Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu

TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Mehmet Güneş, banka personeli olduğunu belirten dolandırıcılar tarafından arandı. Bankanın müşteri hizmetlerinin numarası kopyalandı. Güneş'i arayanlar yönlendirilerek sigorta iptal işlemi yapılacağını söylendi. Ancak yönlendirmelerle Güneş 500 bin liralık kredi başvurusunda bulundu. Kimlik bilgilerine sahip olan dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle güven kazanmasının ardından bakiyede bulunan 500 bin lira için de aktarım yaptırarak izini kaybettirdi. Güneş 1 milyon lira dolandırıldı.

Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu

'BANKA NUMARASI OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM'

Prof. Dr. Güneş, "Kurumumuzun çalıştığı bankadan aranıyordum son bir haftadır, müşteri hizmetlerinden, fakat yanıt vermiyordum. Bunun üzerine bir cep telefonundan arandım ve bana banka hesabının sigortasının iptal işlemi için arandığım söylendi. Bu arada bana ulaşamadıklarını söylediler çünkü engellemiştim müşteri hizmetleri numarasını. Bana ulaşamadıklarını, mobil internetimi açmamı, aynı zamanda blokeyi de kaldırmamı istediler, telefon blokesini. Ben o blokeyi kaldırınca, hem mobil bankadan bana işlem yaptırıp, bir taraftan da müşteri hizmetlerinden hem arama hem de mesaj gönderme şeklinde yapmam gereken işlemleri yaptırıyorlardı. "

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Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu

"Sigorta iptali için onay yapacağız bunun için şu adımları takip edin, şu tuşa basın, şunu kabul edin, şunu onaylayın şeklinde anlık kredi çekiyorlarmış. Fakat ben bunu tabii o an için çok da hızlı yapıyoruz işlemleri diye anlayamadım. Bir banka personeli beni arayıp da yaptığınız işlem şüphelidir, 500 bin liralık bir işlem yapılıyor, iki defa yapıldı, hiçbir şekilde uyarılmadım. İşlem bu şekilde, para aktarımı yapılırken de bana IBAN numarası verilmiyor. Sadece bir T.C. kimlik numarası ama bunun T.C. kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum, onu yazın diyor. Sonra 500 bini yazdırırken de 50-00-00 diyor ki meblağ olduğunu anlamayayım. Bu şekilde bir işlem ve bu arada bankadan bana hiçbir şekilde uyarı gelmiyor. Sadece dediğim gibi işlemi onaylıyor musunuz diyor."

Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu

"Zaten ben o işlemi orada yapıyorum yani bilmediğim başka bir şey demiyor. Bana, bu yaptığınız işlem şüphelidir, bununla ilgili siz mi bu işi yapıyorsunuz denmiyor veya hiçbir şekilde aranmıyorum. Ben bu konuyu anladım, yanımda da bir profesör arkadaşım daha vardı. Hatta o bana 'Mehmet Hoca sen bunu nasıl anladın ' dedi. O kadar profesyonelce yapılıyor ki, bankanın sistemi kullanılıyor ve ben o sırada bankaya tamamen güvendim, banka beni arıyor, dolandırmaz diyorsunuz. Böyle sofistike bir işlem yapılıyor" dedi.

Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu

'1 MİLYON TL HESABIMDAN BOŞALTILMIŞ OLDU'

Güneş, işlemlerden birinde onay kodu almadığını belirterek, "Ben anladığım anda durdurun her şeyi dedim. Çünkü hala yüzde 100 emin değilim banka olup olmadığından. Onlar durduramayız deyince savcılığı arayacağım dedim, kapattılar hemen. Ben anladıktan sonra aynı müşteri hizmetlerinden bankayı aradım. Dedim ki, bakın biraz önce bana böyle bir işlem yapıldı, hesabım boşaltıldı, işlemleri çabuk durdurun. Durdurmadılar, yarım saat içerisinde iki defa da 500-500 olmak üzere 1 milyon liralık işlem yapılıyor ve hiç kimsenin umurunda değil. Bankaya şikayette bulunduğumda da bana 'Biz size onay kodu gönderdik' diyor. Zaten gönderdiğin onay kodu benim yaptığım işlem, bunun yanlış olduğunu bilsem yapmam ki. Beni uyarman lazım, beni orada dolandırmak isteyen insanlarla baş başa bırakıyorsun ve diyorsun ki ben onay kodu gönderdikten sonra gerisi beni ilgilendirmez."

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