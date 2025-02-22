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Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu
Giriş Tarihi: 22.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
12:11
Bilim ödüllü profesöre şok tuzak! Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu
İstanbul'da kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı sigorta iptali yapacağını belirterek TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mehmet Güneş'in hesabından 1 milyon lira çekti. Bankanın müşteri hizmetlerinin numarasının kopyalanması üzerine yönlendirilerek 500 bin lira kredi çeken ve hesabındaki 500 bin lirayı da dolandırıcılara gönderen Güneş, "Para aktarımı yapılırken bana IBAN numarası verilmedi. Sadece bir kimlik numarası verildi ama bunun kimlik numarası olduğu da söylenmiyor. Size şimdi bir numara veriyorum onu yazın diyorlar, sonra 500 bin TL yazdırırken de 50-00-00 gibi yazdırıyorlar ki meblağ olduğunu anlamayayım. O kadar profesyonelce yapılıyor ki bankanın sistemi kullanılıyor. Banka beni arıyor, banka beni dolandırmaz diyorsunuz" dedi.