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Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
06:59
Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı
İstanbul Şişli'de taksi şoförü yolcusunu indirmek için sokak başında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı, hastanede yapılan 1 haftalık tedaviye rağmen kurtarılamadı.