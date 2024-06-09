Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı

İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de 26 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen kazda taksi şoförü İsa A., müşterisini indirmek için caddeye yakın bir yerde durdu. Arka koltukta oturan kadın yolcu, ücretini ödedikten sonra taksiden inmek için kapıyı açtı.



