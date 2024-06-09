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Haberler Yaşam Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 09.06.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 06:59

Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı

İstanbul Şişli'de taksi şoförü yolcusunu indirmek için sokak başında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı, hastanede yapılan 1 haftalık tedaviye rağmen kurtarılamadı.

ATAKAN IRMAK
Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı

İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de 26 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen kazda taksi şoförü İsa A., müşterisini indirmek için caddeye yakın bir yerde durdu. Arka koltukta oturan kadın yolcu, ücretini ödedikten sonra taksiden inmek için kapıyı açtı.

Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı

O sırada motokurye Oğuzhan Gezer taksinin sol tarafından geçmek isterken açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Oğuzhan Gezer'e karşı yönden gelen minibüs de hafifçe çarptı.

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Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından motokurye Oğuzhan Gezer hastaneye kaldırıldı.

Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, hastanede tedavisi devam eden Gezer'in ifadesini aldı. Gezer, ifadesinde taksici İsa A. ve kadın yolcudan şikâyetçi oldu. Taksi şoförü İsa A., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanmaya sevk edildi.

Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Yolcunun o hareketi motokuryeyi hayattan kopardı

Hâkimlik şüphelinin adli kontrolle salıverilmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaza anına yönelik görüntülerin incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

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