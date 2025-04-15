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BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek? BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:48
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek? BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme takvimine göre, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrenciler artık bireysel değerlendirme sürecine geçti. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından BİLSEM'e kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenecek. Söz konusu sınavlarda öğrencilerin genel zihinsel becerileri ile birlikte resim ve müzik alanındaki yetenekleri tespit edilerek, bu doğrultuda özel eğitim imkânı sunuluyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman sona erecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?