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Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:48

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek? BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme takvimine göre, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrenciler artık bireysel değerlendirme sürecine geçti. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından BİLSEM'e kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenecek. Söz konusu sınavlarda öğrencilerin genel zihinsel becerileri ile birlikte resim ve müzik alanındaki yetenekleri tespit edilerek, bu doğrultuda özel eğitim imkânı sunuluyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman sona erecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek? BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

BİLSEM sınav sürecinde artık son aşamaya geçildi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen BİLSEM uygulamalarında bireysel değerlendirme oturumları 14 Nisan itibarıyla başladı. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan öğrenciler, kayıt hakkı kazandıkları takdirde, örgün eğitim gördükleri yerleşim alanındaki Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırabilecekler. İşte, güncel BİLSEM takvimi ve detaylar...

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek? BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME TARİHLERİ
Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. Değerlendirmeler 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başladı.
Sınav oturumları 27 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

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BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek? BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

KAYITLAR NE ZAMAN?
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025 tarihlerinse ise BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek? BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman bitecek? BİLSEM sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

BİLSEM NEDİR?
BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.