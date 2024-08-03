BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ardından, bireysel değerlendirme ve kayıt takvimi belli oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Kılavuza göre BİLSEM bireysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz tarihinde ilan edilecekti. Ancak henüz sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde yer vereceğiz.