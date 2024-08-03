Giriş Tarihi: 03.08.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
09:19
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ 2024 | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?
BİLSEM mülakat sonuçları gündemde. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrenciler, sonuçlar için MEB.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecekler. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?