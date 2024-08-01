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Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:20

BİLSEM MÜLAKAT SONUCU 2024 SORGULAMALARI | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

BİLSEM mülakat sonuçları gündemde. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrenciler, BİLSEM mülakat sonuçları için MEB.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler "BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecekler. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB ile Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi!

BİLSEM MÜLAKAT SONUCU 2024 SORGULAMALARI | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

MEB son dakika duyuruları ile birlikte BİLSEM mülakat sonuçları mercek altına alındı. Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ile ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıflardaki özel yetenekli çocuklar keşfediliyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı BİLSEM sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile kayıt işlemleri yapılacak. Peki, Bilsem bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM MÜLAKAT SONUCU 2024 SORGULAMALARI | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ardından, bireysel değerlendirme ve kayıt takvimi belli oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Kılavuza göre BİLSEM bireysel değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz tarihinde ilan edilecekti. Ancak henüz sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde yer vereceğiz.

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BİLSEM MÜLAKAT SONUCU 2024 SORGULAMALARI | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM MÜLAKAT SONUCU 2024 SORGULAMALARI | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUCU 2024 SORGULAMALARI | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ

31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.

12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

BİLSEM ÖĞRENCİ TANIMLAMA VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

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