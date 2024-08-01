Giriş Tarihi: 01.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
14:23
BİLSEM MÜLAKAT SONUCU 2024 SORGULAMALARI | BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
BİLSEM mülakat sonuçları gündemde. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrenciler, BİLSEM mülakat sonuçları için MEB.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler "BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecekler. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB ile Bilsem bireysel değerlendirme sonuç tarihi!