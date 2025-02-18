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BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
13:35
BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM ön değerlendirme süreci 21 Aralık 2024'te başladı ve 23 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Bu süreç sonunda, bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Öğrenci tanımlama ve yerleştirme işlemleri, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrenciler için genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlıkla ekran başında bekliyor. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.