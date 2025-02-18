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Haberler Yaşam BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:35 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:35

BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ön değerlendirme süreci 21 Aralık 2024'te başladı ve 23 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Bu süreç sonunda, bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Öğrenci tanımlama ve yerleştirme işlemleri, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyesindeki öğrenciler için genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlıkla ekran başında bekliyor. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.

BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin yeteneklerinin tespit edildiği BİLSEM ön değerlendirme süreci için sona yaklaşıldı. Aday öğrencilerin velileri 2025 yılı için MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında dair bilgi arayışına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'ni açıkladı. Peki; BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.

BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Sonuçlar, öğrencilerin bireysel değerlendirme sınavına katılıp katılmayacağını belirleyecek.

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak.

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BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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