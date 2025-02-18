BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin yeteneklerinin tespit edildiği BİLSEM ön değerlendirme süreci için sona yaklaşıldı. Aday öğrencilerin velileri 2025 yılı için MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında dair bilgi arayışına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'ni açıkladı. Peki; BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.