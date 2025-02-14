BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu mu?

Öğrencilerin yeteneklerinin tespit edildiği BİLSEM ön değerlendirme süreci için sona yaklaşıldı. Süreci takip eden veliler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla takvimi inceliyor. Ön değerlendirme süreci tamamlandığında kayıt hakkı kazanan adayların tespit edilmesi için bireysel değerlendirme sınavları düzenlenecek. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi ile 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu… İşte detaylar.