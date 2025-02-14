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BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
12:00
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme süreci 21 Aralık 2024 tarihinde başlamıştı. Yerleştirme takvimi ile sınavların şubat ayı sonunda tamamlanacağı, bireysel değerlendirmeye hak kazanan adayların da sürecin sonunda ilan edileceği duyurulmuştu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi…