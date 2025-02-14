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Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:00

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme süreci 21 Aralık 2024 tarihinde başlamıştı. Yerleştirme takvimi ile sınavların şubat ayı sonunda tamamlanacağı, bireysel değerlendirmeye hak kazanan adayların da sürecin sonunda ilan edileceği duyurulmuştu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi…

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu mu?

Öğrencilerin yeteneklerinin tespit edildiği BİLSEM ön değerlendirme süreci için sona yaklaşıldı. Süreci takip eden veliler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla takvimi inceliyor. Ön değerlendirme süreci tamamlandığında kayıt hakkı kazanan adayların tespit edilmesi için bireysel değerlendirme sınavları düzenlenecek. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi ile 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu… İşte detaylar.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu mu?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Sonuçlar, öğrencilerin bireysel değerlendirme sınavına katılıp katılmayacağını belirleyecek.

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak.

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BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu mu?

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu mu?

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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