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BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:14
2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) uygulama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair büyük bir merak içinde. BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, eğitim takvimine göre öğrencilerin başarı durumlarını öğrenebileceği kritik bir anı oluşturuyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?