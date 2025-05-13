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Haberler Yaşam BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:14

BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) uygulama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair büyük bir merak içinde. BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, eğitim takvimine göre öğrencilerin başarı durumlarını öğrenebileceği kritik bir anı oluşturuyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tanılama süreci sona erdi. BİLSEM sonuçlarının açıklanma tarihi, MEB'in belirlediği takvime göre Temmuz ayında gerçekleştirilecektir. İşte, 2025 BİLSEM sonuç takvimi...

BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçları 4 Temmuz'da açıklanacak. Veliler, 7-11 Temmuz tarihleri arasında sonuçlara itirazda bulunabilecek. İtirazlar ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında değerlendirilecek.

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BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

BİLSEM KAYIT DÖNEMİ

Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 28 Temmuz ile 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMASINA İTİRAZ

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar, takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.

1-Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait belgelerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu belgeleri; kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

2- Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

3- Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BİLSEM SONUÇ TARİHİ 2025: MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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