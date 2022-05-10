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Haberler Yaşam BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 15:36

BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları 1. 2. 3. Sınıf öğrencileri ve velileri tarafından MEB duyuruları ile takip ediliyor. Özel yetenekli çocukların tespitine ve yeteneklerini geliştirmelerine yönelik yapılan BİLSEM sınavı, birçok öğrencinin değerlendirdiği sınavlardan biri. Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı olarak geçen BİLSEM sınav sonuçları için öğrencilerin ve velilerin odağında "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Peki, 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuçları tarihi…

BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları özel yetenekli çocukların kendi alanlarında yeteneklerini ilerletmelerine ve geliştirmelerine destek sağlıyor. Adayların sabırsızlıkla beklediği BİLSEM sonuçları Bilim ve Sanat Merkezleri değerlendirmesinde yer alıyor. Değerlendirmeler aşama aşama yapılırken son tarih 8 Mayıs 2022 olarak belirtildi. Bu noktada "Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, sonuç tarihi belli mi? İşte BİLSEM sonuçları son dakika gelişmeleri...

BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Mayıs 2022 tarihinde bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

Ardından bireysel değerlendirmeler gerçekleşecek ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde duyurulacak.

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BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ

İlk sınav ardından bireysel değerlendirmeye katılacak olan öğrenciler 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında BİLSEM sınavlarına alınacak.

BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.