BİLSEM sonuçları 1. 2. 3. Sınıf öğrencileri ve velileri tarafından MEB duyuruları ile takip ediliyor. Özel yetenekli çocukların tespitine ve yeteneklerini geliştirmelerine yönelik yapılan BİLSEM sınavı, birçok öğrencinin değerlendirdiği sınavlardan biri. Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı olarak geçen BİLSEM sınav sonuçları için öğrencilerin ve velilerin odağında "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Peki, 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuçları tarihi…