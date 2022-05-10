Haberler Yaşam BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 10.05.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 15:36

BİLSEM sınav sonuçları tarihi duyuruldu! MEB duyurusu ile BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları 1. 2. 3. Sınıf öğrencileri ve velileri tarafından MEB duyuruları ile takip ediliyor. Özel yetenekli çocukların tespitine ve yeteneklerini geliştirmelerine yönelik yapılan BİLSEM sınavı, birçok öğrencinin değerlendirdiği sınavlardan biri. Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı olarak geçen BİLSEM sınav sonuçları için öğrencilerin ve velilerin odağında "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Peki, 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuçları tarihi…