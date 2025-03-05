BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB yeni tarihi duyurdu!

BİLSEM sonuçlarının açıklanma tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, ön değerlendirme süreci 23 Şubat'ta tamamlanacaktı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart'a uzatıldı. Bu nedenle sonuç takviminde değişiklik yapıldı. 28 Şubat'ta duyurulması beklenen sonuçlar için öğrenciler ve veliler, "2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte BİLSEM sonuçlarına dair detaylar...