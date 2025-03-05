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Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:14

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB yeni tarihi duyurdu!

BİLSEM sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 28 Şubat'ta açıklanması beklenen sonuçlar, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar'ın duyurusuyla ileri bir tarihe ertelendi. Bu gelişmeyle birlikte öğrenciler ve veliler, sonuçların neden açıklanmadığını ve yeni tarihin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB yeni tarihi duyurdu!

BİLSEM sonuçlarının açıklanma tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, ön değerlendirme süreci 23 Şubat'ta tamamlanacaktı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart'a uzatıldı. Bu nedenle sonuç takviminde değişiklik yapıldı. 28 Şubat'ta duyurulması beklenen sonuçlar için öğrenciler ve veliler, "2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte BİLSEM sonuçlarına dair detaylar...

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB yeni tarihi duyurdu!

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzuna göre, ön değerlendirme sonuçlarının 28 Şubat'ta duyurulması planlanıyordu.

Ancak, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildiğinden, sonuç takviminde değişiklik yapıldı.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart tarihine ertelendi.v

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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB yeni tarihi duyurdu!

MEB AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, "BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat'ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart'a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat'ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart'ta paylaşılacak" dedi.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB yeni tarihi duyurdu!

2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB yeni tarihi duyurdu!

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.