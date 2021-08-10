BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ederken bu hafta teknolojik ve elektronik aletlerde, züccaciye, kırtasiye ve tekstil ürünlerinde büyük indirim ve çeşitlilik olacak. Market zincirinde ultra HD Smart televizyon, ışıklı scooter, buhar kazanlı ütü, masa tenisi seti, oyuncak kamyon çeşitleri, masal kitapları gibi pek çok alandan pek çok ürün yer alıyor. Peki; haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim