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Haberler Yaşam BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 10.08.2021 07:39 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 07:39

BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ederken bu hafta teknolojik ve elektronik aletlerde, züccaciye, kırtasiye ve tekstil ürünlerinde büyük indirim ve çeşitlilik olacak. Market zincirinde ultra HD Smart televizyon, ışıklı scooter, buhar kazanlı ütü, masa tenisi seti, oyuncak kamyon çeşitleri, masal kitapları gibi pek çok alandan pek çok ürün yer alıyor. Peki; haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim

Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim

BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bu hafta BİM'de blender seti, tencere, kavanoz, pişirme maşası gibi mutfak ürünleri yer alırken aynı zamanda televizyon, ütü, scooter, bisiklet gibi ürünler de yer alacak ve çeşitlilik de olacak. Peki; haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 10-13 AĞUSTOS 2021

BİM aktüel ürünler tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim
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Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim
Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim
Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listede teknolojik ve elektronikte büyük indirim
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