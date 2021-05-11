BİM 11 Mayıs 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günlerinin kaçırılmaz fırsatlarını sunan indirimler listesinde bu hafta gıda, temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın cebini düşünen markette bu hafta şampuan, tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyunda dev indirim var. Markete gitmeden önce kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar bayrama özel indirimlerle de karşılaşıyor. 11 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olan indirimler stoklarda sınırlı olacak. İşte 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste