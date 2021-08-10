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Haberler Yaşam BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 10.08.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 15:16

BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketler zinciri, her hafta getirdiği birbirinden kaliteli ve ucuz ürünle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Her hafta Salı ve Cuma günü BİM aktüel ürünleri raflardaki yerini alıyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda; teknolojiden ev aletlerine, çocuk eşyaları ve oyuncaklarına, mutfak ürünlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok alanda pek çok ürün yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Bu başlık altından; 13 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz…

BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM marketler zinciri her hafta getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Yeni haftanın indirimli ürünleri Cuma günü raflardaki yerini alacak. Yayınlanan listeye göre; bu hafta BİM'de; tekstil ve yiyecek içecek ürünlerindeki indirim öne çıkıyor. Aynı zamanda kozmetik ürünlerinde de büyük indirim yer alırken indirimli fiyatları üzerinden vatandaşların beğenisine sunulacak. BİM 13 Ağustos 2021 aktüel listeye bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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