BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayında. Her hafta uygun fiyatlı kaliteli ürünlerin satışa çıktığı market zinciri yine dopdolu fırsatlara sahip. Her cebe her kesime hitap eden ürünleri ve fiyatları ile istediğiniz her ürünü bulabilir, keyifle alışveriş yapabilirsiniz. Bu hafta da yine teknolojik ve elektronik aletlerdeki indirimler dikkat çekiyor. Aynı zamanda; BİM aktüel ürünler kataloğunda dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL, trekking bot 39,90 TL, banyo seti 59,90 TL, pamuklu banyo paspası 8,95 TL, duşakabin rafı 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!