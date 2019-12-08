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  • BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ile keyifli alışverişler!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. kataloğu yine vatandaşlara cazip indirim fırsatları sunuyor. En çok tercih ve ziyaret edilen market zinciri olması sebebi ile birçok alternatif ürüne sahip yine dopdolu. 3 yıl garantili Toshiba 55″ Smart Uydu Alıclı 4K UHD Televizyon 3499 TL. Android işletim sistemli, 64GB dahili hafızalı, parmak izi okuyuculu, 8MP ön 12 MP arka kameralı ve 2 yıl garantili Meizu Note 8 Cep Telefonu 1149 TL. Apple Türkiye garantili olarak satışa sunulan AirPods ve Şarj Kutusu 849 TL. Teknolojik ve elektronik ürünlerde büyük indirimin olduğu BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Aralık tam listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 10:39
BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!

Haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayında. Her hafta uygun fiyatlı kaliteli ürünlerin satışa çıktığı market zinciri yine dopdolu fırsatlara sahip. Her cebe her kesime hitap eden ürünleri ve fiyatları ile istediğiniz her ürünü bulabilir, keyifle alışveriş yapabilirsiniz. Bu hafta da yine teknolojik ve elektronik aletlerdeki indirimler dikkat çekiyor. Aynı zamanda; BİM aktüel ürünler kataloğunda dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL, trekking bot 39,90 TL, banyo seti 59,90 TL, pamuklu banyo paspası 8,95 TL, duşakabin rafı 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte tam listesi!

BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!
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BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!
BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!
BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!
BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!
BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!
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