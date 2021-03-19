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19 Mart 2021 aktüel ürünler katalog fırsatları başladı! Bugünün BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var?

Bir Cuma gününde daha sabah saatlerinden itibaren kataloğu binlerce müşterisinin gündemindeki yerini aldı. Her hafta bugün mağazalarındaki raflarını yenileyen market zincirinde bu hafta da dev indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Bu noktada indirimli ve stoklarla sınırlı bu ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar kataloğunu incelemeye başladı. İşte aktüel ürünler kataloğu ve Cuma günü indirimlerinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 11:47
Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

bugün mağazalardaki yerini aldı. Kurumun resmi sitesi üzerinden her hafta yayınlanan katalogda yine dev indirimler müşterilerini bekliyordu. Bu noktada mağaza açılış saatiyle beraber binlerce kişi stoklarla sınırlı bu ürünlerin sahibi olabilmek adına mağazalara akın ediyor. Bu hafta özellikle mutfak gereçlerinden tekstile birçok ürün haftanın indirimleri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan " aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusu da yanıt aramaya başladı. İşte haftanın indirimleri…

19 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER DEV İNDİRİMİ BAŞLADI!

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Kumtel Dinamik Ankastre Set, Kumtel Mini Fırın, Stanley Termos, Heifer Dik Durabilen Süpürge, Kadın-Erkek Bornoz gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. Fırsatları takip etmek isteyen kişiler bu kapsamda katalog üzerinde incelemelerine başladı. Her hafta olduğu gibi dev indirimler ise dikkatleri üzerine çekiyor.

Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

İşte BİM aktüel ürünler kataloğu;

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Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

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Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

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