Haftanın BİM aktüel indirimleri başladı! İşte 19 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev indirimin detayları!

BİM aktüel ürünler bugün mağazalardaki yerini aldı. Kurumun resmi sitesi üzerinden her hafta yayınlanan katalogda yine dev indirimler müşterilerini bekliyordu. Bu noktada mağaza açılış saatiyle beraber binlerce kişi stoklarla sınırlı bu ürünlerin sahibi olabilmek adına mağazalara akın ediyor. Bu hafta özellikle mutfak gereçlerinden tekstile birçok ürün haftanın indirimleri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan "BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusu da yanıt aramaya başladı. İşte haftanın indirimleri…

19 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER DEV İNDİRİMİ BAŞLADI!

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Kumtel Dinamik Ankastre Set, Kumtel Mini Fırın, Stanley Termos, Heifer Dik Durabilen Süpürge, Kadın-Erkek Bornoz gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. Fırsatları takip etmek isteyen kişiler bu kapsamda katalog üzerinde incelemelerine başladı. Her hafta olduğu gibi dev indirimler ise dikkatleri üzerine çekiyor.