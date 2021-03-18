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Haberler Yaşam BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

kataloğu yayınlandı! kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günlerinin efsane indirimlerini müşteriyle buluşturan markette bu hafta yepyeni ürünler bulunuyor. Kataloğu henüz inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta elektronikten, mutfak eşyasına, oyuncaktan, çocuk kitaplarına varıncaya kadar binlerce çeşitte yüzlerce ürün fırsatı bulunuyor. İşte tam liste halinde yayınlanan tamamı!

Giriş Tarihi: 18.03.2021 22:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 22:30
BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

kataloğu ile yine bu hafta yüzler gülüyor. Haftanın en çok rağbet görecek indirimleri raflardaki yerini almışken aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt aranıyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken teknoloji indirimleri adeta göz kamaştırıyor. İşte 19 Mart 2021 indirimleri

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE KEYİFLİ ALIŞVERİŞLER! 19 MART 2021

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve yarından itibari müşterilerin satışına sunulacak. Aşağıda BİM 19 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz…

BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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