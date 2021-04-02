BİM 2 Nisan indirimleri başladı! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma günü indirimleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Market zincirinde bu hafta birbirinden dev indirimler müşterilerini bekliyor. Mutfak gereçlerinden, teknolojiye birçok ürün uygun fiyatları ve kaliteleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Katalogda; bu hafta bakım ürünleri yer alırken öte yandan Kumtel aspiratör, set üstü ocak, Türk kahvesi makinesi gibi stoklarla sınırlı küçük ev aletleri de alıcılarını bekliyor olacak. Bu kapsamda "BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?" sorusu da yanıt aramaya başladı. İşte Bugüne özel BİM aktüel ürünler fırsatları ve tüm detaylar…