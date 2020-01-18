BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görmeye başladı. Haftanın fırsatları mağazanın indirimli ürünler listesinde yayınlandı. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle karşımıza çıkan marketin aktüel kataloğu merak ediliyor. Hal böyle olunca '' 24 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu hafta teknoloji ve mutfak malzemesindeki indirimler göze çarpıyor. Cuma gününden itibaren Lisanslı Çalışma Masası ve Sandalyesi 49,95 TL. Tek Fiyat Karma Oyuncak 12,50 TL. Oyuncak Karton Ev 49x32x59 cm 22,90 TL. Kopartmalı Boyama Kitabı 4,95 TL. Dekorlu Çay Bardağı 6'lı 14,50 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.