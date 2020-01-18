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  • BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!

24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!

aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görmeye başladı. Haftanın fırsatları mağazanın indirimli ürünler listesinde yayınlandı. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle karşımıza çıkan marketin aktüel kataloğu merak ediliyor. Hal böyle olunca '' 24 Ocak kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu hafta teknoloji ve mutfak malzemesindeki indirimler göze çarpıyor. Cuma gününden itibaren Lisanslı Çalışma Masası ve Sandalyesi 49,95 TL. Tek Fiyat Karma Oyuncak 12,50 TL. Oyuncak Karton Ev 49x32x59 cm 22,90 TL. Kopartmalı Boyama Kitabı 4,95 TL. Dekorlu Çay Bardağı 6'lı 14,50 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.01.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 14:47
BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!

Yeni haftanın aktüel kataloğu merak ediliyor. Hem hesaplı hem kaliteli ürünleriyle cezbeden mağazanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Buna göre 24 Ocak kataloğunda çeşitli fırsatlar yer aldı. Özellikle mutfak ve teknolojik ürünlerde kaçırılmayacak fırsat ürünleri var. Öte yandan kıyafet eksiği olanlarda kataloğun tamamına göz gezdirebilir. Cuma günleri raflarda yerini alacak olan tam listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!
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BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!
BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!
BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!
BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!
BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM kataloğu tam listesi burada!
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