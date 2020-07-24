Birleşik Mağazalar Zinciri (BİM),Türkiye genelinde her şehrin pek çok noktasında yer alan mağazalarıyla kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. Alışverişe çıkmayı düşünen ve BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var merak eden vatandaşlarımız "BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu" üzerinde bilgi araştırması yapmaya ve detaylara ulaşmak istiyor. Bu haftaki katalogda Kumtel marka mutfak araç ve gereçleri ile kampçıları sevindirecek pek çok ürün yer alıyor. İşte BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tam liste…