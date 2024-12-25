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BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
16:46
BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?
Bu hafta BİM, 27 Aralık Cuma günü için yine birbirinden cazip indirimlerle karşımıza çıkıyor! Aktüel katalogda yer alan fırsatlar, hem ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla almanızı sağlıyor hem de yeni yıl hazırlıklarınızı bütçenizi zorlamadan yapmanıza yardımcı oluyor. Elektronikten ev gereçlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünler sizleri bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu...