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Haberler Yaşam BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:46

BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?

Bu hafta BİM, 27 Aralık Cuma günü için yine birbirinden cazip indirimlerle karşımıza çıkıyor! Aktüel katalogda yer alan fırsatlar, hem ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla almanızı sağlıyor hem de yeni yıl hazırlıklarınızı bütçenizi zorlamadan yapmanıza yardımcı oluyor. Elektronikten ev gereçlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünler sizleri bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu...

BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?

BİM, 27 Aralık Cuma aktüel kataloğuyla büyük fırsatlar ve cazip indirimler sunmaya devam ediyor. Elektronik, gıda, tekstil ve daha birçok kategorideki ürünlerde yapılan indirimlerle hem ihtiyaçlarınızı karşılıyor hem de bütçenize dost alışveriş yapmanıza yardımcı oluyor. Bim zincir marketlerde bu Cuma neler var, hangi ürünler indirimli? İşte 27 Aralık Cuma BİM'de bulabileceğiniz indirimli ürünlerin fiyat listesi!

BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?

BİM 27 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Cam Kupa 42,50 TL

Emaye Közmatik 99 TL

Emaye Tepsi 109 TL

Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL

Süzgeçli Maşa 65 TL

Mutfak Gereçleri 52,50 TL

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BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?

Mini Buzdolabı 4.975 TL

Tv 17.490 TL

Portatif Vestiyer 1.299 TL

Oda Nemlendirici 159 TL

Gaz Lambası 249 TL

Dikey Isıtıcı 1.590 TL

BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?

BU CUMA BİM'DE NELER VAR?

Sürahi 129 TL

Borcam Kek Kalıbı 129 TL

Tuzluk Biberlik 39 TL

BİM aktüel kataloğu 27 Aralık Cuma: İndirimli ürünler ve büyük fırsatlar sizi bekliyor! Bu Cuma BİM’de neler var?

Termal Tayt 159 TL

Kadın / Erkek Eşofman Altı 199 TL

Kadın / Erkek Pijama Altı 159 TL

Kırlent Kılıfı 169 TL

Çocuk Peluş Kulaklık 79 TL

Mutfak Havlusu 59 TL

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