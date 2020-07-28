BİM aktüel ürünler, 28-29 Temmuz 2020 kataloğuyla bayrama özel fırsatlarla geliyor. Dev indirimlerle raflarda yerini alan BİM aktüel ürünleri oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip. Aktüel ürünler kataloğunda gıda ve temizlik ürünlerinden elektrikli scooter'a, televizyondan züccaciye malzemelerine kadar pek çok ürün yer alıyor. Kurban Bayramı'na özel 28-29 Temmuz 2020 tarihlerinde satışa çıkan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler var? İşte 28-29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi…