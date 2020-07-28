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28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram özel ürünler kataloğu ile dev indirimleri yakalayın

aktüel ürünler, 28-29 Temmuz 2020 kataloğuyla bayrama özel fırsatlarla geliyor. Dev indirimlerle raflarda yerini alan ürünleri oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip. Aktüel ürünler kataloğunda gıda ve temizlik ürünlerinden elektrikli scooter'a, televizyondan züccaciye malzemelerine kadar pek çok ürün yer alıyor. Kurban Bayramı'na özel 28-29 Temmuz 2020 tarihlerinde satışa çıkan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler var? İşte 28-29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 28.07.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 07:18
BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram özel BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimleri yakalayın

aktüel ürünler kataloğu, her zaman olduğu gibi bu hafta da fiyat avantajları ile dikkat çıkıyor. Kurban Bayramı sebebiyle 28-29 Temmuz tarihlerinde müşterilerini sevindirmeye hazırlanan ürünler kataloğu ile satışa çıkacak ürünleri önceden incelemek ve avantajlardan haberdar olmak isteyenler; hafta başından itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Peki, 28-29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler indirimleri!

BİM 28-29 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE DEV FIRSATLAR

BİM aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi bayram öncesine gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise bayram öncesinde marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...

BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram özel BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimleri yakalayın
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BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram özel BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimleri yakalayın
BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram özel BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimleri yakalayın
BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram özel BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimleri yakalayın
BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram özel BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimleri yakalayın
BİM 28-29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram özel BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimleri yakalayın
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