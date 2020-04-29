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Haftanın 29 Nisan 2020 yayınlandı: listesi dev fırsatları içeriyor!

Haftanın merakla beklenilen kataloğu yayınlandı. 1 Mayıs 2020 Cuma günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeni ile o gün satışa sunulması beklenen BİM aktüel ürünleri, 29 Nisan 2020 Çarşamba gününe çekildi. Haftanın indirimli kataloğu da kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Teknolojiden giyime kadar birçok çeşitte fırsatları içeren BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu, yine yüzleri güldürecek indirimleri içeriyor. Haftanın dikkat çeken fırsatları ise MEIZU M10 cep telefonu ile Dijitsu 50 inç UHD uydu alıcılı TV olarak öne çıkıyor. Peki, haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde neler var? İşte, 29 Nisan-1 Mayıs listesi...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 14:31
Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu 29 Nisan 2020 yayınlandı: BİM aktüel ürünler listesi dev fırsatları içeriyor!

İndirim tutkunlarının merakla beklediği yayınlandı ve satışa sunuldu. Salı ve Cuma günleri raflarını yenileyen BİM, bu hafta cuma günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeni ile aktüel ürünlerini erkenden satışa çıkardı. Yani, 1 Mayıs'ta satışa sunulması beklenen aktüel ürünler 29 Nisan itibarı ile satışa çıkartıldı. Haftanın listesi yine dopdolu indirimleri içerirken evini güzelleştrmek isteyenler isteyenler için çeşitli fırsat ürünleri bulunuyor. Öyle ki, MEIZU akıllı cep telefonundan Fakir toz torbasız elektrik süpürgesine kadar çeşitli aktüel ürünler bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 NİSAN-1 MAYIS 2020

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, haftanın BİM aktüel ürünler listesini görüntüleyebilir; cazip indirim fırsatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu 29 Nisan 2020 yayınlandı: BİM aktüel ürünler listesi dev fırsatları içeriyor!
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Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu 29 Nisan 2020 yayınlandı: BİM aktüel ürünler listesi dev fırsatları içeriyor!
Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu 29 Nisan 2020 yayınlandı: BİM aktüel ürünler listesi dev fırsatları içeriyor!
Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu 29 Nisan 2020 yayınlandı: BİM aktüel ürünler listesi dev fırsatları içeriyor!
Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu 29 Nisan 2020 yayınlandı: BİM aktüel ürünler listesi dev fırsatları içeriyor!
Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu 29 Nisan 2020 yayınlandı: BİM aktüel ürünler listesi dev fırsatları içeriyor!
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