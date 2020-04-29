Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu 29 Nisan 2020 yayınlandı: BİM aktüel ürünler listesi dev fırsatları içeriyor!

İndirim tutkunlarının merakla beklediği BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı ve satışa sunuldu. Salı ve Cuma günleri raflarını yenileyen BİM, bu hafta cuma günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeni ile aktüel ürünlerini erkenden satışa çıkardı. Yani, 1 Mayıs'ta satışa sunulması beklenen aktüel ürünler 29 Nisan itibarı ile satışa çıkartıldı. Haftanın BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu indirimleri içerirken evini güzelleştrmek isteyenler isteyenler için çeşitli fırsat ürünleri bulunuyor. Öyle ki, MEIZU akıllı cep telefonundan Fakir toz torbasız elektrik süpürgesine kadar çeşitli aktüel ürünler bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 NİSAN-1 MAYIS 2020

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, haftanın BİM aktüel ürünler listesini görüntüleyebilir; cazip indirim fırsatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.