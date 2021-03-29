Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BİM 30 Mart - 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor!

30 Mart - 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor!

Yeni haftanın ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta tüketicileri mutlu eden indirimlere ev sahipliği yapan market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Teknolojiden elektroniğe, ev eşyalarından mutfak araç gereçlerine, tekstil ürünlerinden çocuk oyuncaklarına varana kadar pek çok alanda pek çok ürün indirimli şekilde yer alacak. Set üstü İnox ocak, aspiratör, blender seti, Türk kahvesi makinesi gibi pek çok ürün bu haftanın aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. Salı ve Cuma günü raflarda olacak olan ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! (30 Mart 2021 Salı – 2 Nisan 2021 Cuma)

Giriş Tarihi: 29.03.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 12:56
BİM 30 Mart - 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor!

Merakla beklenen ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın aktüel ürünler kataloğunda 12 parça çay seti, cam saklama kabı, alışveriş oyun seti, ışıklı kettle, çocuk oyuncaklarından tahterevalli gibi pek çok ürün yer alacak. Salı ve Cuma günü indirimli şekilde raflarda yerini alacak olan ürünler kataloğu yayında!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! (30 MART – 2 NİSAN)

kataloğu tam listesi şu şekilde;

BİM 30 Mart - 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM 30 Mart - 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor!
BİM 30 Mart - 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor!
BİM 30 Mart - 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor!
SON DAKİKA