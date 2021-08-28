BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam liste! Yeni haftanın BİM aktüel ürünlerinde neler var, bu hafta BİM'de indirimli ne var?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftada Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan market zincirinin ürünleri indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. Yeni hafta BİM aktüel ürünler listesinde elektrikli süpürge, termos, çok amaçlı dolap, telefon tutucu, kurutmalık, temizlik seti gibi ürünler yer alırken aynı zamanda tekstil ürünleri ile mutfak araç gereçleri de yer alıyor olacak. Bu başlık altından; BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.