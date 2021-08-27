Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünlerinde neler var, indirimli ne var?
Giriş Tarihi: 27.08.2021 18:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 18:06

BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel ürünlerinde neler var, indirimli ne var?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftada Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan market zincirinin ürünleri indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. Yeni hafta BİM aktüel ürünler listesinde elektrikli süpürge, termos, çok amaçlı dolap, telefon tutucu, kurutmalık, temizlik seti gibi ürünler yer alırken aynı zamanda tekstil ürünleri ile mutfak araç gereçleri de yer alıyor olacak. Bu başlık altından; BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler listesinde bu hafta kozmetik ürünlerinde, kadın aksesuarlarında, bebek ve tekstil ürünlerinde, mutfak araç gereçlerinde pek çok çeşit ürün indirimli fiyatları ile yer alacak. Aynı zamanda elektronik ve teknolojik aletlerdeki büyük indirim de dikkatlerden kaçmıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 31 AĞUSTOS - 3 EYLÜL 2021

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi şu şekilde;

BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 31 Ağustos-3 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı!
SON DAKİKA