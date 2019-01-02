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  • BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

bu hafta da dolu dolu geldi. Her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği marketler zinciri, yaptığı indirimlerle dar ve orta gelirli aileleri yanına çekmeyi başarıyor. Özellikle teknolojik ve ev aletleri gibi ürünleri oldukça fazla rağbet gören BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? 4 Ocak Cuma ürünleri ile dikkatleri üzerine topladı. LG K9 marka cep telefonu kuşkusuz bu haftanın en çok rağbet gören ürünlerinden olacak. Peki, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 02.01.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 10:20
BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

yayınlandı. Her hafta milyonlarca kişi tarafından araştırılan, dar ve orta gelirli aileler için çıkardığı ürünler ile tüm ilgi ve dikkatleri üzerine çeken BİM bu hafta da dikkatleri üzerine çekiyor. 4 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu LG marka cep telefonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 OCAK CUMA

Yeni ilk haftasında öne çıkan aktüel ürünler arasında ise teknolojik ürünler ön plana çıkıyor.

BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
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BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
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