BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni yıl BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dolu dolu geldi. Her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği marketler zinciri, yaptığı indirimlerle dar ve orta gelirli aileleri yanına çekmeyi başarıyor. Özellikle teknolojik ve ev aletleri gibi ürünleri oldukça fazla rağbet gören BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? 4 Ocak Cuma aktüel ürünler listesi ürünleri ile dikkatleri üzerine topladı. LG K9 marka cep telefonu kuşkusuz bu haftanın en çok rağbet gören ürünlerinden olacak. Peki, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli ürünleri tam listesi!