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Haberler Yaşam BİM 6 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başladı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:33

BİM 6 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın kataloğu ile dev indirim başladı!

Yeni haftanın kataloğu ile büyük indirim başladı. Salı ve Cuma günlerinin kaçırılmaz fırsatlarını tüketiciyle buluşturan markette bu hafta yok yok. BİM kataloğunda 6 Nisan Salı gününden itibaren uydu alıcılı tv, cam ankastre set, dik durabilen süpürge uygun fiyatıyla raflarda yer alacak. BİM kataloğu içerisinde yine birbirinden farklı ürünler bulunurken kataloğu henüz incelememiş olan vatandaşlar indirimli tam listeyi merak ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 6 Nisan 2021 indirimleri!

BİM 6 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başladı!

kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Her bütçeye uygun avantajlı fırsatlarıyla yüzleri güldüren indirim kataloğunda tekstilden, mutfak araç ve gereçlerine, gıdadan, teknolojik ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit indirim bulunuyor. Henüz kataloğu inceleme fırsatı bulamayanlar ise BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte indirimli tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI!

Salı aktüel ürünleri katalogda yerini aldı. Müşterileri bu hafta ev hanımlarına yönelik güzel ürünler bekleyen ile ilgili tam katalog aşağıda yer alıyor.

BİM 6 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başladı!
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BİM 6 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başladı!
BİM 6 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başladı!
BİM 6 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başladı!
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