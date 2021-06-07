BİM 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren satışa sunula ürünler arasında güneş koruyucu sprey, bronzlaştırıcı yağ, havuç ve kakao yağı, makyaj çantası öne çıkıyor. Yaz tatiline çıkacaklar için indirimli ürünler tam liste halinde yayınlanırken stoklardaki kampanyaları kaçırmak istemeyenler en yakın mağazadan alışveriş yapmak istiyor. Öte yandan serinletici içecekler reyonunda da kaçırılmayacak indirimler bulunuyor. İşte 8 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi