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Giriş Tarihi: 07.06.2021 23:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 23:47

8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren satışa sunula ürünler arasında güneş koruyucu sprey, bronzlaştırıcı yağ, havuç ve kakao yağı, makyaj çantası öne çıkıyor. Yaz tatiline çıkacaklar için indirimli ürünler tam liste halinde yayınlanırken stoklardaki kampanyaları kaçırmak istemeyenler en yakın mağazadan alışveriş yapmak istiyor. Öte yandan serinletici içecekler reyonunda da kaçırılmayacak indirimler bulunuyor. İşte 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

BİM 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

aktüel ürünler kataloğu haftanın en uygun indirim listesini duyurdu. Salı ve Cuma günleri dikkat çeken indirimleriyle satışa çıkan markette bu hafta seyahat seti, plaj çantası, mikrofiber plaj havlusu gibi ürünler dikkat çekiyor. 8 Haziran Salı günü Toptan Fiyatına Perakende Satış ürünlerini raflara dizdi. Özellikle plaj ürünlerdeki çeşitlilik ve dev indirim dikkatlerden kaçmazken tam listesi merak ediliyor. İşte BİM 8 Nisan 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu indirimleri

BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 HAZİRAN

BİM 8 Haziran 2021 Salı aktüel ürünler raflarda yerini alıyor. İşte tam listesi…

BİM 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
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BİM 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
BİM 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
BİM 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
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