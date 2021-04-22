BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

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22 Nisan Perşembe günü ise BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri 10:00-18:00 olacak.