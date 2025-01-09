BİM AKTÜEL 10 OCAK KATALOĞU | Yarın Bim’de aktüel ürünler neler, indirimli mi? Set Üstü Ocak, Elektrikli Süpürge, Blender...

BİM market haftanın üç günü alışveriş tutkunlarına aktüel ürün satışı yapıyor. Salı, Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere zincir marketlerde elektronikten mutfak araç gereçlerine, küçük ev aletlerinden teknolojik birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, haftanın son BİM aktüel ürünleri…