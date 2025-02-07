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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:47

BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!

BİM aktüel kataloğunda yeni haftanın fırsat ürünleri belli oldu! Salı, Çarşamba ve Cuma indirimleriyle aktüel satışı yapan zincir markette bu hafta alışverişseverlerin ilgisini cezbedecek birçok ürün yer alıyor. Full otomatik kahve makinesi, kazanlı ütü, çift kapaklı buzdolabı ve elektrikli güveç gibi birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, BİM yeni hafta aktüel ürünler neler? İşte, BİM aktüel 11-14 Şubat kataloğu!

BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!

BİM aktüel 11-14 Şubat kataloğu ile yeni haftanın aktüelleri belli oldu. Geniş ürün yelpazesinde birçok ürüne yer veren markette gelecek hafta koşu bandı, mekik sehpası, yüz maskesi, ısıtmalı masaj cihazı, yüz germe masaj cihazı ve gözaltı bandı gibi birçok fırsat ürünü yer alıyor. İşte, BİM aktüel 11-14 Şubat kataloğu ile indirimli ürünler!

BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!

11 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Siyah Zeytin Sele 800 g 99,50 TL
  • Doğranmış Domates 400 g 15 TL
  • Salça Çeşitleri 69,75 TL
  • Reçel Çeşitleri 800 g 85 TL
  • Pancar Turşusu 680 g 37,50 TL
  • Kırmızı Biber Turşusu Çeşitleri 27,50 TL
  • Sızma Zeytinyağı 1 L 190 TL
  • Makarna Çeşitleri 500 g 29,75 TL
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BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!
  • Enerji İçeceği 1 L 29,50 TL
  • Kahve Çeşitleri 149 TL
  • Soğuk Kahve Çeşitleri 27,50 TL
  • Bisküvi Çeşitleri 3x61 g 15 TL
  • Yer Fıstığı Ezmesi %81 350 g 55 TL
  • Kakaolu Fındık Kreması 315 g 175 TL
  • Pasta Keki 59 TL

BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!
  • Bulaşık Makinesi Kapsül 199 TL
  • Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 125 TL
  • Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
  • Tuvalet Kağıdı 40'lı 239 TL
  • Çamaşır Suyu 1850 ml 71,50 TL
  • Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 269 TL
  • Lavabo ve Fayans Temizleyici Ovma Kremi 1500 ml 95 TL
  • Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 189 TL
  • Yüzey Temizlik Havlusu 79,90 TL
  • Maskara 145 TL
  • Stick Kalem Aydınlatıcı 155 TL
  • Ledli Çerçeve 249 TL
  • Takı Askılığı 445 TL
  • Metal Ayna 209 TL
  • Mantar Led Abajur 349 TL
BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • FULL OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ 12.750 TL
  • BUHAR KAZANLI ÜTÜ 5.790 TL
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