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BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
11:47
BİM AKTÜEL 11-12-14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM aktüel yeni hafta ürünleri neler? Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor!
BİM aktüel kataloğunda yeni haftanın fırsat ürünleri belli oldu! Salı, Çarşamba ve Cuma indirimleriyle aktüel satışı yapan zincir markette bu hafta alışverişseverlerin ilgisini cezbedecek birçok ürün yer alıyor. Full otomatik kahve makinesi, kazanlı ütü, çift kapaklı buzdolabı ve elektrikli güveç gibi birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, BİM yeni hafta aktüel ürünler neler? İşte, BİM aktüel 11-14 Şubat kataloğu!