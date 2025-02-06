BİM aktüel 11-12 Şubat kataloğu yayında!💥Bim’e elektrikli güveç, koşu bandı, LED yüz maskesi ve jeneratör geliyor!

BİM aktüel 11-12 Şubat kataloğu ile yeni haftanın aktüelleri belli oldu. Geniş ürün yelpazesinde birçok ürüne yer veren markette gelecek hafta koşu bandı, mekik sehpası, yüz maskesi, ısıtmalı masaj cihazı, yüz germe masaj cihazı ve gözaltı bandı gibi birçok fırsat ürünü yer alıyor. İşte, BİM aktüel 11-12 Şubat kataloğu ile indirimli ürünler!