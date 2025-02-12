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BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! "Hediyelik eşyalar geliyor!" 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:30
BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! "Hediyelik eşyalar geliyor!" 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel 14 Şubat indirimleri ile birlikte gelecek hafta indirimleri de belli oldu. 18 Şubat Salı gününden itibaren yeni hafta ürünlerini satışa çıkaracak olan zincir markette akıllı bileklik, cep telefonu, hava üflemeli saç şekillendirici, lego kiraz çiçekleri ve lotus çiçekleri olmak üzere birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, haftanın yeni indirimleri...