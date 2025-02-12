BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! "Hediyelik eşyalar geliyor!" 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel yeni haftaya yeni indirimlerle başladı. Cuma günü haftanın son indirimlerini satışa çıkaracak olan zincir markette, gelecek haftanın indirimleri de Salı günü itibarıyla alışverişseverlerin listesinde yerini alacak. İşte, 14-18 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...