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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! "Hediyelik eşyalar geliyor!" 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:30

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! "Hediyelik eşyalar geliyor!" 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel 14 Şubat indirimleri ile birlikte gelecek hafta indirimleri de belli oldu. 18 Şubat Salı gününden itibaren yeni hafta ürünlerini satışa çıkaracak olan zincir markette akıllı bileklik, cep telefonu, hava üflemeli saç şekillendirici, lego kiraz çiçekleri ve lotus çiçekleri olmak üzere birçok ürün satışa çıkıyor. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, haftanın yeni indirimleri...

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Hediyelik eşyalar geliyor! 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel yeni haftaya yeni indirimlerle başladı. Cuma günü haftanın son indirimlerini satışa çıkaracak olan zincir markette, gelecek haftanın indirimleri de Salı günü itibarıyla alışverişseverlerin listesinde yerini alacak. İşte, 14-18 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Hediyelik eşyalar geliyor! 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU!👇

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BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Hediyelik eşyalar geliyor! 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ!

Peluș Zürafa (100 cm) – 499,00 TL
Tekli Arabalar (Farklı Çeşitler) – 79,00 TL
Oyuncak Meyveli Gitar – 119,00 TL
Yedek Elbiseli Konuşan Bebek – 299,00 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap (Metal Ayaklı ve Kapaklı) – 990,00 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık (Önü Açık, 1 Raflı, Metal Sacdan) – 1.790,00 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap (Kapaklı, Krom Kaplama Kulplu) – 1.990,00 TL

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Hediyelik eşyalar geliyor! 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?

Karnıyarık Tencere (32 cm) – 499,00 TL
Krep Tava (26 cm) – 219,00 TL
Tava (28 cm) – 249,00 TL
Sütlük (14 cm) – 169,00 TL
Sahan (20 cm) – 199,00 TL

2 Katlı Kurabiyelik (Alt Tabak 21 cm, Üst Tabak 18 cm) – 199,00 TL
Cam Kase (3'lü) – 89,00 TL
Ayaklı Kase – 139,00 TL

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT İNDİRİMLERİ! Hediyelik eşyalar geliyor! 14-18 Şubat Bim aktüel kataloğunda neler var?

Kapaklı Oval Borcam (2850 cc - 29 cm) – 299,00 TL
Kalp Kulplu Porselen Kupa (360 cc) – 179,00 TL
Fiyonklu Borosilikat Kupa (450 cc) – 149,00 TL

Çay Bardağı (6'lı) – 119,00 TL
Meşrubat Bardağı (350 cc, 3'lü) – 89,00 TL
Su Bardağı (295 cc, 3'lü) – 89,00 TL
Espresso Bardağı (95 cc, 3'lü) – 69,00 TL
Kahve Yanı Su Bardağı (140 cc, 6'lı) – 119,00 TL

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