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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:06

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...

BİM aktüel 14 Şubat Cuma kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe özel birçok farklı kategoriden üründe fırsatlar ve indirimli fiyatlarla alışverişseverlerin gözünden kaçmadı. Yeni hafta broşüründe tencere ve tava setlerinden, bardak takımlarına, valiz setlerinden, pijama takımı ve montlara, ankastre setlerinden elektroniğe birbirinde farklı kategorilerde ürünler satışa çıkıyor. Bu haftanın broşüründe en dikkat çeken ürün wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap ve tost makinesi oldu. İşte BİM aktüel 14 Şubat indirim kataloğu ve fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...

BİM 14 Şubat indirim broşürü yayımlandı. Bu hafta zincir marketlerde birçok farklı kategoriden üründe indirimli fiyatlar ve kampanyalar yer alıyor. Her cuma günü müşterilerin sepetlerini dolduran ürünlerde bu hafta küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, elektronikler ve ev tekstili ürünleri dikkatleri çekiyor. İşte BİM aktüel 14 Şubat indirim kataloğu ve fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT CUMA İNDİRİMİ!

Cep Telefonu 5.750 TL

Powerbank 5.000 mAh 449 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

Kablosuz Speaker 349 TL

Powerbank 10.000 mAh 349 TL

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BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU

Cam Ankastre Set 8.900 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL

Sürgülü Aspiratör 1.300 TL

Tost Makinesi 1.750 TL

Wag Maşası 525 TL

Mini Ütü 990 TL

Saç Kurutma Makinesi 750 TL

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

Kazak Tüy Toplayıcı 129 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.650 TL

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU

Mont Erkek 799 TL

Pijama Takımı Erkek 349 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Kadife Takım Kadın 299 TL

Bel Çantası 209 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Büyük Boy Valiz 879 TL

Orta Boy Valiz 759 TL

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...

BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU

Kulplu Porselen Kupa 179 TL

Kupa 149 TL

Tekerlekli Düzenleyici 179 TL

Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL

Çok Amaçlı Sepet 109 TL

Çay Bardağı 6'lı 119 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Su Bardağı 3'lü 89 TL

Espresso Bardağı 6'lı 69 TL

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