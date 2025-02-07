BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...

BİM 14 Şubat indirim broşürü yayımlandı. Bu hafta zincir marketlerde birçok farklı kategoriden üründe indirimli fiyatlar ve kampanyalar yer alıyor. Her cuma günü müşterilerin sepetlerini dolduran ürünlerde bu hafta küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, elektronikler ve ev tekstili ürünleri dikkatleri çekiyor. İşte BİM aktüel 14 Şubat indirim kataloğu ve fiyat listesi...