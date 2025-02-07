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BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
11:06
BİM AKTÜEL 14 ŞUBAT KATALOĞU: BİM yeni hafta indirimleri: wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap...
BİM aktüel 14 Şubat Cuma kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe özel birçok farklı kategoriden üründe fırsatlar ve indirimli fiyatlarla alışverişseverlerin gözünden kaçmadı. Yeni hafta broşüründe tencere ve tava setlerinden, bardak takımlarına, valiz setlerinden, pijama takımı ve montlara, ankastre setlerinden elektroniğe birbirinde farklı kategorilerde ürünler satışa çıkıyor. Bu haftanın broşüründe en dikkat çeken ürün wag maşa, akıllı saat, çok amaçlı dolap ve tost makinesi oldu. İşte BİM aktüel 14 Şubat indirim kataloğu ve fiyat listesi...